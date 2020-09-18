تفاصيل إنشاء أول مصنع لصناعة القطارات والمترو المونوريل بمصر فى 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول مصنع تخطط الحكومة لإنشائه لصناعة الوحدات المتحركة العاملة بنظام الجر الكهربائى والديزل بالاشتراك بين وزارتى النقل والتخطيط والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس. 1ـ مخطط إقامة المصنع فى منطقة شرق بورسعيد 2ـ المصنع سيكون لصناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل 3ـ تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته Advertisements 4ـ الشركة التي ستنشئ المصنع يدخل في شراكتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة بومباردييه العالمية 5ـ الهدف من هذه المصنع توطين صناعة القطارات في مصر 6ـ هذا المصنع سيوفر الاحتياجات المحلية بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط 7ـ جارى حاليا إنهاء دراسات تنفيذ وإنشاء هذا المصنع 8ـ المصنع سيتبعه مجموعة من المصانع للصناعات التكميلية لصناعة القطارات

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