شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 حالات تعدي بالطريق الإقليمي في مركز السادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة السادات، إن حملة نفذت إزالة لعدد 9 حالات تعدي على أرض أملاك الدولة بمساحة 152مترا، بكفر داود مركز السادات.
وأضاف، أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومى للقضاء على التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية.
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