شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات المرحلة الثالثة 2020.. نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى والثانية علمى بالدرجات والرابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 406.5 طب جنوب الوادي 406.5 طب الزقازيق 406.0 طب القاهرة 406.0 طب سوهاج 406.0 طب بور سعيد 405.5 طب طنطا 405.5 طب كفر الشيخ 405.5 طب المنيا 405.5 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 طب بنها 405.0 طب أسيوط 405.0 طب عين شمس 405.0 طب الإسكندرية 405.0 طب حلوان 404.5 طب بني سويف 404.5 طب السويس 404.0 طب أسوان 404.0 طب الفيوم 404.0 طب أسنان عين شمس 403.5 طب أسنان الإسكندرية 403.5 طب أسنان القاهرة 403.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5 طب أسنان المنصورة 403.5 طب أسنان جنوب الوادي 403.5 طب أسنان طنطا 403.5 طب أسنان كفر الشيخ 403.5 طب أسنان بني سويف 403.5 طب أسنان الفيوم 403.5 طب أسنان أسيوط 403.5 طب أسنان المنيا 403.5 طب أسنان السويس 403.5 طب أسنان الزقازيق 403.5 صيدلة جنوب الوادي 403.0 صيدلة المنوفية 403.0 صيدلة الفيوم 403.0 صيدلة سوهاج 402.5 صيدلة دمنهور 402.5 صيدلة طنطا 402.5 صيدلة المنصورة 402.5 صيدلة الزقازيق 402.5 صيدلة مدينة السادات 402.5 صيدلة المنيا 402.5 صيدلة حلوان 402.0 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402.0 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402.0 صيدلة بني سويف 402.0 صيدلة أسيوط 402.0 صيدلة الإسكندرية 402.0 صيدلة القاهرة 402.0 صيدلة بور سعيد 402.0 صيدلة عين شمس 402.0 علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5 علاج طبيعي القاهرة 401.5 علاج طبيعي بني سويف 401.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5 علاج طبيعي بنها 401.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5 طب بيطري المنوفية 400.5 طب بيطري المنيا 400.5 طب بيطري المنصورة 400.5 طب بيطري العريش 400.2 طب بيطري بني سويف 400.0 طب بيطري كفر الشيخ 400.0 طب بيطري جنوب الوادي 400.0 طب بيطري الوادي الجديد 400.0 طب بيطري أسوان 400.0 طب بيطري الزقازيق 400.0 طب بيطري سوهاج 400.0 طب بيطري أسيوط 400.0 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400.0 طب بيطري دمنهور 400.0 طب بيطري الإسكندرية 400.0 طب بيطري القاهرة 400.0 طب بيطري بنها 399.5 طب بيطري مدينة السادات 399.0 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399.0 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 399.0 ألسن كفر الشيخ 399.0 علوم البترول والتعدين مطروح 398.5 طب بيطري مطروح 398.5 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398.0 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398.0 حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397.0 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397.0 حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397.0 حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397.0 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 هندسة القاهرة 396.0 حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396.0 سياسة واقتصاد بني سويف 396.0 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5 حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5 حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5 حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5 علوم دمنهور 395.5 حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 395.0 تمريض طنطا 395.0 حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5 علوم القاهرة 394.5 علوم سوهاج 394.5 حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 394.0 حاسبات ومعلومات السويس علوم 394.0 علوم كفر الشيخ 394.0 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5 تمريض دمنهور 393.5 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 علوم جنوب الوادي 393.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 هندسة عين شمس 393.0 علوم عين شمس 393.0 هندسة المنصورة 393.0 علوم الزقازيق 393.0 ألسن بني سويف 393.0 ألسن عين شمس 393.0 معهد فني صحى طنطا 393.0 علوم الفيوم 392.5 هندسة دمياط 392.5 تمريض المنصورة 392.5 علوم أسيوط 392.5 علوم طنطا 392.0 ألسن أسوان 392.0 ألسن المنيا 392.0 علوم المنيا 392.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5 تمريض بور سعيد 391.5 علوم بني سويف 391.5 علوم حلوان 391.5 ألسن الأقصر 391.5 علوم المنصورة 391.5 ألسن سوهاج 391.5 علوم أسوان 391.0 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.0 علوم بنها 391.0 علوم السويس 390.5 معهد فني صحى المنصوره 390.5 تمريض الزقازيق 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم دمياط 390.0 هندسة طنطا 390.0 علوم العريش 390.0 هندسة الزقازيق 390.0 تمريض دمياط 390.0 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390.0 علوم الوادي الجديد 389.7 علوم الارض بني سويف 389.5 معهد فني صحى الزقازيق 389.5 معهد فني صحى الاسكندريه 389.5 هندسة سوهاج 389.5 هندسة بني سويف 389.0 هندسة الإسكندرية 389.0 فنون تطبيقية بنها 388.5 هندسة جنوب الوادي 388.0 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.0 تمريض المنوفية بشبين الكوم 388.0 تمريض جنوب الوادي 387.5 هندسة بنها بشبرا 387.5 هندسة كفر الشيخ 387.5 هندسة حلوان 387.0 هندسة المنوفية بشبين الكوم 387.0 هندسة بنها 387.0 تمريض المنيا 387.0 آثار الزقازيق بصان الحجر 387.0 هندسة بور سعيد 387.0 فنون تطبيقية حلوان 386.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5 علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 386.5 فنى صحي جنوب الوادي 386.0 معهد فني صحى بنها 386.0 هندسة حلوان بالمطرية 386.0 هندسة السويس 385.5 تمريض سوهاج 385.5 تمريض عين شمس 385.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.5 هندسة الفيوم 385.5 فنى تمريض طنطا 385.0 هندسة المنيا 384.5 معهد فني صحى بنى سويف 384.5 معهد فني صحى سوهاج 384.0 تمريض بنها 384.0 إعلام المنوفية 383.5 فنون تطبيقية دمياط 383.5 هندسة أسيوط 383.0 تمريض أسيوط 383.0 تمريض كفر الشيخ 382.5 تمريض الإسكندرية 382.5 هندسة أسوان 382.5 فنون تطبيقية بني سويف 382.5 إعلام القاهرة 382.0 تمريض بني سويف 382.0 تمريض القاهرة 382.0 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5 تربية الزقازيق 381.5 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381.0 هندسة الطاقة أسوان 381.0 آثار القاهرة 381.0 معهد فني صحى اسيوط 381.0 آثار أسوان 380.5 آثار دمياط 380.5 ثروة سمكية السويس 380.0 تخطيط عمراني القاهرة 380.0 معهد فني صحى بور سعيد 379.5 آثار و لغات مطروح 379.5 تمريض الفيوم 379.0 الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 379.0 تربية المنصورة 379.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 378.5 إعلام بني سويف 378.5 آثار الأقصر 378.5 تمريض حلوان 378.5 حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5 تمريض أسوان 378.0 آثار الفيوم 378.0 تربية طنطا 378.0 فنى تمريض الإسكندرية 377.5 حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 377.0 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5 تجارة المنصورة 376.0 إعلام جنوب الوادي 375.5 تجارة جنوب الوادي 375.5 حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5 تجارة سوهاج 375.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 375.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 375.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375.0 معهد فني صحى اسوان 375.0 فنى تمريض المنصورة 375.0 تربية دمنهور 374.5 فنى تمريض المنيا 374.0 تربية المنيا 374.0 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374.0 معهد فني صحى اسماعيليه 373.7 فنى تمريض كفر الشيخ 373.5 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5 آثار سوهاج 373.5 فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373.0 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373.0 حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373.0 آثار جنوب الوادي 373.0 معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5 زراعة القاهرة 372.5 معهد فني صحى امبابة 372.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 372.0 فنون جميلة (فنون) حلوان 372.0 فنى تمريض الزقازيق 372.0 تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5 تجارة الزقازيق 371.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 371.0 فنون جميلة (عمارة) حلوان 371.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 370.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 370.5 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 370.5 تجارة أسوان 370.5 فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370.0 تربية عين شمس 370.0 تربية الإسكندرية 370.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370.0 حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 369.5 علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369.0 زراعة دمنهور 369.0 تجارة دمياط 368.5 حاسبات ومعلومات قنا رياضة Advertisements 368.5 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.5 تربية بنها 368.0 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368.0 تجارة و إدارة أعمال حلوان 367.5 تجارة بني سويف 367.5 فنى تمريض سوهاج 367.5 تجارة أسيوط 367.5 زراعة عين شمس 367.5 تجارة كفر الشيخ 367.0 حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367.0 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 366.5 تربية جنوب الوادي 366.5 حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366.0 تربية مدينة السادات 366.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 366.0 حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 366.0 حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5 حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5 زراعة الإسكندرية 365.5 تجارة الإسكندرية 365.0 تربية سوهاج 365.0 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365.0 حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365.0 معهد فني صحى رياضه المنصورة 364.5 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 364.0 فنى تمريض جنوب الوادي 364.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.0 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364.0 تجارة دمنهور 363.5 تجارة القاهرة 363.0 معهد فني صحى رياضه بنها 363.0 تربية بور سعيد 363.0 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 363.0 تربية كفر الشيخ 363.0 تجارة طنطا 362.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 362.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5 فنى تمريض أسيوط 362.5 تجارة السويس 362.0 زراعة المنصورة 361.5 تربية الفيوم 361.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 361.5 تجارة العريش 361.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 361.0 تجارة بور سعيد 361.0 تجارة عين شمس 360.5 فنى تمريض بني سويف 360.0 تجارة بنها 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359.0 تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5 سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358.0 علوم الإسكندرية رياضة 358.0 تربية أسيوط 357.5 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان 357.5 تجارة مدينة السادات 357.0 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 357.0 زراعة دمياط 357.0 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357.0 حقوق المنيا 356.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 355.0 تربية السويس 355.0 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 355.0 ألسن عين شمس رياضة 355.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5 ألسن أسوان رياضة 354.0 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 353.5 زراعة طنطا 353.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 353.0 زراعة سوهاج 352.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5 ألسن بني سويف رياضة 352.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352.0 تربية بني سويف 352.0 ألسن الأقصر رياضة 351.5 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5 علوم القاهرة رياضة 351.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 351.0 فنى تمريض بنها 351.0 تربية حلوان 350.0 تربية جنوب الوادي بالغردقة 350.0 ألسن المنيا رياضة 350.0 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تمريض مطروح 349.5 علوم دمنهور رياضة 349.5 ألسن سوهاج رياضة 348.5 زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5 زراعة بنها بمشتهر 348.0 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348.0 التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 348.0 فنى تمريض الفيوم 348.0 زراعة كفر الشيخ 348.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5 تجارة انتساب موجه دمياط 347.0 زراعة الزقازيق 347.0 زراعة جنوب الوادي 347.0 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 346.5 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5 حقوق سوهاج 346.0 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346.0 إعلام المنوفية رياضة 346.0 تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5 علوم عين شمس رياضة 345.0 فنى صحي جنوب الوادي رياضة 345.0 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5 زراعة الفيوم 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 344.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 344.0 تربية طفولة مبكرة أسيوط 344.0 زراعة المنيا 344.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344.0 إعلام القاهرة رياضة 344.0 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344.0 تربية طفولة مبكرة المنوفية 343.0 زراعة بني سويف 343.0 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 343.0 العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342.0 تربية بنات عين شمس 341.5 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 341.5 زراعة الوادي الجديد 341.0 زراعة مطروح بفوكه 340.5 زراعة القاهرة رياضة 340.5 علوم طنطا رياضة 340.5 تربية رياضية بنين دمياط 340.0 زراعة أسيوط 340.0 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340.0 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340.0 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5 معهد فني صحى رياضه سوهاج 339.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5 معهد فني صحى رياضه اسيوط 339.0 تربية طفولة مبكرة المنيا 339.0 تجارة انتساب موجه أسوان 339.0 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339.0 تربية (طفولة) طنطا 338.5 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338.0 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 338.0 علوم حلوان رياضة 338.0 تربية نوعية المنيا 338.0 زراعة الإسكندرية رياضة 337.5 علوم الارض بني سويف رياضة 336.0 علوم كفر الشيخ رياضة 335.5 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335.0 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 335.0 فنى تمريض أسوان 335.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 334.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5 زراعة عين شمس رياضة 334.5 تربية الزقازيق رياضة 334.0 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334.0 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 333.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 333.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 333.0 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5 تجارة انتساب موجه طنطا 332.5 فنون جميلة (عمارة) المنيا 332.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 332.0 سياحة وفنادق الإسكندرية 332.0 آداب القاهرة 332.0 معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332.0 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332.0 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 331.5 معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331.0 علوم جنوب الوادي رياضة 331.0 علوم بنها رياضة 330.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330.0 علوم بنات عين شمس رياضة 330.0 دار العلوم القاهرة 330.0 تربية طفولة مبكرة بني سويف 330.0 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330.0 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329.0 تجارة انتساب موجه بور سعيد 329.0 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5 علوم المنصورة رياضة 328.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328.0 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 328.0 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 328.0 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328.0 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328.0 عالي هندسة بلبيس 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328.0 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328.0 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328.0 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328.0 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328.0 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328.0 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328.0 المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328.0 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328.0 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328.0 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328.0 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328.0 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328.0 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328.0 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328.0 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328.0 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328.0 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 327.0 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5 تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5 زراعة دمياط رياضة 326.5 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326.0 علوم الزقازيق رياضة 326.0 علوم الفيوم رياضة 326.0 تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5 تربية طنطا رياضة 325.0 تربية نوعية الزقازيق 324.5 تجارة انتساب موجه بنها 324.5 علوم أسوان رياضة 324.0 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323.0 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.0 تجارة انتساب موجه سوهاج 323.0 تجارة انتساب موجه السويس 322.5 علوم سوهاج رياضة 322.5 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5 آداب المنصورة 322.0 علوم العريش رياضة 322.0 تجارة انتساب موجه العريش 322.0 إعلام جنوب الوادي رياضة 322.0 تجارة انتساب موجه بني سويف 322.0 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5 زراعة المنصورة رياضة 321.5 تربية نوعية أسيوط 321.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321.0 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5 معهد فني صحى رياضه امبابة 320.0 علوم المنيا رياضة 320.0 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 319.5 تربية الوادي الجديد رياضة 319.5 معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5 المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 318.5 زراعة كفر الشيخ رياضة 318.0 زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 317.5 إعلام بني سويف رياضة 317.5 علوم السويس رياضة 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5 علوم الوادي الجديد رياضة 317.5 تربية أسوان 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5 تربية المنصورة رياضة 317.5 تربية الإسكندرية رياضة 317.5 تربية عين شمس رياضة 317.5 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5 علوم بني سويف رياضة 317.5 علوم أسيوط رياضة 317.5 علوم دمياط رياضة 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5 علوم بور سعيد رياضة 317.5

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