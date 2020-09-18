شكرا لقرائتكم خبر عن 133 مرشحًا محتملاً يتقدمون بأوراقهم إلى لجنة الانتخابات فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 133 مرشحًا محتملاً فى انتخابات مجلس النواب فى البحيرة إلى لجنة تلقى أوراق الترشح بمحكمة دمنهور الإبتدائية لخوض انتخابات مجلس النواب للمنافسة علي ١٨ مقعداً فرديا بعدد ٩ دوائر في محافظة البحيرة، وذلك فى اليوم الأول لتقديم الأوراق والذى شهد زحامًا شديدًا من المرشحين وأنصارهم حول مبنى محكمة دمنهور الابتدائية.

وقامت مديرية أمن البحيرة كردونًا أمنيًا باستخدام الحواجز الحديدية حول مبنى المحكمة لمحاولة السيطرة علي الزحام بعدما تواجد عدد كبير من راغبى الترشح وأنصارهم في محيط محكمة دمنهور الإبتدائية.

وتلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار على مكرم إبراهيم، أوراق 133 من المتقدمين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فى عدد 9 دوائر انتخابية مخصص لها 18 مقعدًا.

ويبلغ عدد مقاعد دائرة بندر ومركز دمنهور 3 مقاعد، ودائرة بندر ومركز كفر الدوار 3 مقاعد، ودائرة أبوحمص وإدكو مقعدين، ودائرة المحمودية والرحمانية ورشيد مقعدين، ودائرة أبو المطامير ووادى النطرون وغرب النوبارية مقعدين، ودائرة إيتاى البارود وشبراخيت مقعدين، ودائرة كوم حمادة وبدر مقعدين، ومقعد واحد لدائرة الدلنجات ومقعد آخر لدائرة حوش عيسى.

وتشترك محافظة البحيرة فى قائمة قطاع غرب الدلتا مع محافظتي الإسكندرية ومطروح، وتم تخصيص لها ٢٠ مقعداً من إجمالي عدد مقاعد دائرة قطاع غرب الدلتا البالغ عددهم ٤٢ مقعدًا.

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