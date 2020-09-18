شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى يؤدون غدا امتحان النحو والتوحيد والإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثانى، فى سابع أيامها،غدا السبت، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة اللغة الأجنبية باللجنة الأولى، والتى تنطلق من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، كما يؤدى طلاب القسم امتحان مادة التوحيد، وتبدأ اللجنة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة النحو باللجنة الأولى ومادة التوحيد باللجنة الثانية.

ويؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.

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كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.