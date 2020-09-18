شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من السبت تنخفض فيه درجات الحرارة بمعدل درجة يومياً .

ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم الجمعة طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً .

ومن المتوقع سقوط امطار متوسطه(٣٠% )تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء .

أما السبت والأحد فهناك انخفاض تدريجي في الحرارة حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء.

ومن المتوقع السبت سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية بنسبة (٢٠%) وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر كما تنشط الرياح على القاهرة ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

أما الأحد فتزيد فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية بنسبة (٥٠%) وعلى السواحل الشمالية الشرقية بنسبة (٢٠%) وعلى مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (٣٠%) كما تنشط الرياح على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال جنوب الصعيد .

وتظل زيادة نسب الرطوبة تزيد من الاحساس بحرارة الطقس ، و الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري خلال الـ3 أيام .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «42 -26»، الأقصر «43– 27»، أسوان «45 – 29» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الجمعة ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 88 – 35 )، السواحل الشمالية ( 90 – 55 )، شمال الصعيد ( 55 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ) .

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أما غداً السبت فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 23»، الوجه البحرى «35 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، شمال الصعيد «40 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «85 – 25»، الوجه البحرى «88 – 27»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 55»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 60»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 35»، شمال الصعيد «55 – 20»، جنوب الصعيد «30 – 10» .

أما بعد غدً الأحد فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «85 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .