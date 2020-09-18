صرف الكمامات القماش لبقالين التموين بنسبة 5% من قيمة استعاضة التاجر إجباريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف كمامات القماش لبقالين التموين بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة" السلع المنصرفة " للتاجر إجباريا مع تحديد عدد الكمامات التى يتم صرفها لكن من منافذ مشروع "جمعيتى" والمجمعات الاستهلاكية.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيها وزاريا بشأن صرف كمامات القماش إجباريا على البطاقات التى تشمل 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لأبد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة.
ويأتى ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا “كوفيد19 “ مع تلايك حظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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