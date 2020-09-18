شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي دسوق يطالبون محافظ كفر الشيخ بإزالة 76 محلا عشوائيا بالميدان الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مركز ومدينة دسوق باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل وإزالة 76 محلا عشوائيا تم بنائهم بالطوب الأحمر في الميدان الإبراهيمي قبالة الجانب الغربي للمسجد الإبراهيمي منذ عدة سنوات، بقصد أن يكونوا محلات بديلة لـ76 محلا أخر بالمبني التابع لمشروع دسوق الجديدة، وبه محلات متهالكة لإزالته وإقامة مبني من عدة طوابق متعدد النشاطات يليق بالميدان الإبراهيمي، على أن ينقل أصحاب تلك المحلات لتلك المحلات البديلة لحين إزالة المبني القديم المتهالك وبناء المبني وتسليمهم محلات بنفس المساحات والموقع بالمبنى الجديد.

واشترط أصحاب المحلات على مسؤولي مجلس المدينة آنذاك إزالة الأبنية الجمالية، التي تم إقامتها بالميدان الإبراهيمي في عهد اللواء مصطفي المأذون، رئيس المدينة الأسبق وعليها لفظ الجلالة، وكانت تعطى للميدان روح دينية ومسحة دينية، إلا أن كبار تجار المدينة كانوا يتضررون منها لأنها كانت تحجب الرؤيا عن محلاتهم، وتم الاستجابة لمطلبهم وإزالة الأبنية وتقطيع الأشجار، الأمر الذي أثار استياء وحزن المواطنين، وفوجيء المسؤولين بعد ذلك برفض أصحاب المحلات لتلك المحلات البديلة، ورفضوا إخلاء محلاتهم بالمبني القديم، فقام الباعة الجائلين باستغلال بعض المحلات، كما قام بعض الخارجين على القانون باستغلال تلك المحلات في أعمال المخدرات وكافة الموبقات، واستغلها البعض أيضا في قضاء حاجتهم، وفاحت منها الروائح الكريهة.

الميدان الإبراهيميي

وأثناء زيارة اللواء جمال نور الدين للمدينة ومشاهدته المحلات بعد أن عرضها عليه مدير مكتب «المصري اليوم» بالمحافظة في حواره معه، قرر تكليف رئيس المدينة بإخلائها وغلق أبوابها بالبناء بالطوب الأحمر حتى لا يستغلها الخارجين على القانون في أعمال مخلة أو المخدرات، وتم تركها بهذا المنظر دون إيجاد حل نهائي للاستفادة من المكان وتطوير الميدان الإبراهيمي، فقام بعض الباعة الجائلين باستغلال المنطقة بصورة غير لائقة بالميدان الإبراهيمي، كما أصبح الميدان الإبراهيمي الذي يفده الآلاف يوميا من مصر والدول العربية والأوروبية خاصة في مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، أصبح منظره لا يليق ومطلوب من المحافظ التدخل فورا والأمر بإزالة تلك المحلات العشوائية وتطوير الميدان الإبراهيمي الذي هو أكبر الميادين في مصر بعد ميدان التحرير بالقاهرة.

الميدان الإبراهيميي

صبري عتمان، القيادي الناصري، طالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بسرعة التدخل وإزالة المحلات التي تشغل الميدان بصورة غير لائقة دون الاستفادة منها وتطوير الميدان ليليق بسيدي إبراهيم الدسوقي، خاصة بعد أن تم الانتهاء من تطوير مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

الميدان الإبراهيميي

أحمد عيسي، نائب رئيس مدينة دسوق والمكلف حاليا بمهام رئيس المدينه قال لـ«المصري اليوم»، إنه يقترح على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن يتم دراسة الأمر بجدية مع وزارة السياحة والتنسيق الحضاري لعمل تصميم يليق بالميدان الإبراهيمي، لأن الميدان حاليا لا يتناسب مع قيمة سيدي إبراهيم الدسوقي الذي يأتي إليه محبيه ومريديه من كافة دول العالم، ويجب فورا إزالة كل الإشغالات بتلك المساحة من الناحية الغربية وتطوير الميدان عن طريق السياحة والتطوير الحضاري ليليق بالقطب الدسوقي، ويقترح عيسى إقامة ساحة بالمنطقه خاصة بالمسجد على غرار ساحة المسجد النبوي والمساجد الكبري بها مظلات يتم الصلاة بها في الأعياد والمناسبات.

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