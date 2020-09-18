شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات من وزارة الرى لدعم الفنادق العائمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل استئناف حركة السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان، وقرب عودة الفنادق العائمة للعمل أول أكتوبر، تم طرح عدد من الازمات التى يواجهها هذا القطاع مع وزارة الرى حول بعض الرسوم المفروضة. ولهذا اجتماع مؤخرا الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل. واتفق الجانبان على عدد من القرارات لدعم الفنادق العائمة: 1 - تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل وجدولة المديونيات المتأخرة على الفنادق العائمة بالسنوات الماضية. Advertisements 2 - تقديم حزمة من التوصيات لدعم أنشطة القطاع السياحى بنهر النيل. 3 - التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل لتأجيل أية إجراءات للحجز الإدارى على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجرى نهر النيل لمدة عام. 4 - قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة. 5 - التزام أصحاب الأنشطة بسداد المديونيات المتراكمة حرصاً على جدية التعامل وكسب مزيد من المنح والدعم خلال الفترة القادمة.

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