شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: «معندناش كورونا».. وإنشاء عيادة في كل فندق قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، الخميس، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في جولة بـ«تاكسي» يحدث في مصر، للمرور على بعض المواقع التي تشهد عمليات إصلاح وتطوير في المحافظ، وخاصة تلك التي تُعاني من مشاكل في الصرف الصحية، وخطوط المياه، وأيضًا البنية التحتية.

وقال «حنفي» إن المشاكل الرئيسية في المحافطة فيما يتعلق بـ«الصرف الصحي»، هو الاعتماد الكبير على «الخزانات» التي تعمل المحافظة على تفكيكها، ولكن بعد دخول «الصرف الصحي» إلى تلك المناطق.

وأوضح المحافظ، أن هناك 3 مناطق عشوائية داخل «البحر الأحمر»، داهمة الخطورة، بدأنا بالفعل في تطويرها، حيث نقوم بإزالة هذه المناطق، ونقل قاطنيها إلى المدن الجديدة، مع توفير الخدمات كافة في تلك المدن.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح «حنفي»، أن الأسعار في البحر الأحمر شأنها شأن المحافظات الأخرى، وهناك ومستوى مثل الأسواق العادية ومحلات السوبرماركت الكبرى .

وعن معدل إصابات «كورونا» في محافظة البحر الأحمر، قال «حنفي»: «معندناش كورونا في المحافظة»، مؤكدًا أنه يُتابع بنفسه وبشكل يومي التقرير الخاص بمعدلات إصابات «كورونا» في المحافظة، وفي هذا الصدد أوضحت واحدة من الأطباء في مركز التحاليل الخاص بـ«كورونا» في المحافظة، أن المعمل يقوم بتحليل 1050 عينة يوميًا كحد أقصى.

وأوضح «حنفي» أن مشروع الإسكان الاجتماعي هو الأكبر في «البحر الأحمر»، ويضم 6 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 70% من العمالة في المحافظة من أبناء الصعيد.

وكشفت «حنفي» عن الانتهاء من تطوير الشاطئ العام في الغردقة خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل فريق عمل لبحث شكاوى المواطنين والاهتمام بها، وخاصة المتكررة منها.

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وخلال الجولة التي اصطحب خلالها شريف عامر، محافظ البحر الأحمر، استوقفهما الدخان الكثيف الناجم عن عُطل في مدخنة أحد المطاعم، وخرج المحافظ من السيارة لتفقد الوضع، واطمأن أنه ليس هناك خسائر في الأرواح أو مادية.

كما تفقد «عامر» والمحافظ، أعمال التطوير في «حي مجاويش»، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على إنشاء عيادة في كل فندق، وليس الاكتفاء فقط بالطبيب المتواجد في الفندق.