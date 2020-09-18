شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل صفر إصابة بفيروس كورونا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الخميس، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية بـ11 مركزا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الخميس عند 9334 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 732 إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2470 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1189 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1038 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.