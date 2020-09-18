شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمراجعة تراخيص أعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس مساء الخميس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا باللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقى، لمراجعة تراخيص البناء، لحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

وأكد القاضى - خلال الإجتماع الذى جرى بحضور اللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد عطية محمود، المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة - على ضرورة استيفاء النموذج الخاص بالمحافظة بشكل جيد واستكمال الجانب الفني والهندسي، على أن يتم إضافة تقرير المعاينة على الطبيعة للنموذج، وتقرير الأمانة من اللجنة العليا، وتقرير مسئول جهاز التفتيش الفني، موجها بتحديد مهام ودور كل عضو باللجنة، ووضع خطة جديدة للعمل ابتداء من الأسبوع القادم.

وشدد القاضى، على رؤساء اللجان الفرعية، ومديري الإدارات الهندسية، بمراجعة النماذج ومطابقتها للواقع، وفي حالة مخالفة النموذج للواقع سيتعرض صاحبه للمسائلة القانونية، على أن تكون المعاينة على الطبيعة مطابقة لتقرير المعاينة بنسبة 100%، مع توضيح ما إذا كانت المعاينة مطابقة للرسومات أو غير مطابقة للرسومات، وعدم الإعتماد على التقارير القديمة وإجراء معاينات جديدة .