شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تدخلت.. لجان حماية الطفل توقف زواج قاصرين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مساء الخميس لجان حماية الطفل بمحافظة سوهاج، بعد استعانتها بالشرطة من إيقاف حالة إتمام زواج لطفلين قاصرين لم يبلغا السن القانونى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخذ التعهد اللازم على أسرتيهما بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونى.
وكان خط نجدة الطفل قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يطلب فيه التدخل لإيقاف زواج طفلة قاصر «15 عامًا»، من طفل قاصر «17 عاما»، ويقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة، فتم إخطار الأجهزة الأمنية والتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفل بسوهاج، واللجنة الفرعية بمركز المنشاة، واستدعاء أسرتى الطفلين، وأخد التعهد اللازم عليهما بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونى، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمى رقم 4557 إدارى مركز شرطة المنشاة.
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