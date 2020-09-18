شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ: تعاون كامل بين المحافظة و الأكاديمية الوطنية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، حفل ختام برنامج «ديواني كفء» والذي صمم خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام محافظة كفر الشيخ عبر 21 يومًا تدريبيًا على مدار شهر كامل، حفل ختام الدورة ،بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وتم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على 20 متدرباً من أبناء محافظة كفر الشيخ .

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،بمدى جودة المحتوى الذي تقدمه الأكاديمية والذي يتم إعداده خصيصًا لكل برنامج تدريبي على حده، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح تدريبى انتزع العراقة في فترة وجيزة،معبراً عن اعتزازه بخريجي الأكاديمية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تدريب 20 متدربا من العاملين من ديوان محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن الهدف من أعمال التدريب رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة في فترة وجيزة، وهذا ما كلفنا به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وعبر عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ وأحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب عن سعادته بالتعاون بين ديوان عام المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب،وأن الأكاديمية تساهم بشكل كبير في إعداد وتأهيل الكوادر لجميع أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن حلمه الذي يتمناه خوض الجهاز الإدارى بكفر الشيخ بالكامل، من خلال برنامج المسؤول الحكومى المحترف، وتأهيل التنفيذيين للقيادة وغيرها من البرامج .