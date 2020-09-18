شكرا لقرائتكم خبر عن ٩٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل عدد 21 طلباً للتصالح، ومراكز المعلومات بالوحدات القروية استقبلت 69 طلباً للتصالح. موضحا أن ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار محافظ الأقصر بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، وأصبح سعر المتر السكني 50 جنيها، والمدن تخفيض سعر المتر السكني 50%.

وأضاف رئيس مركز القرنة، أنه تم تطوير الوحدات القروية لاستقبال طلبات التصالح عن مخالفات البناء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستقبال الوحدات القروية لطلبات التصالح وزيادة منافذ الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم ربط الوحدات القروية بالمنظومة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية والتي من خلالها يستطيع المواطنين تقديم طلباتهم من القرى دون الاحتياج للذهاب إلى المركز التكنولوجي بالمدينة تجنباً للزحام بالمواصلات والمراكز التكنولوجية.