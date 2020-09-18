شكرا لقرائتكم خبر عن ٩٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل عدد 21 طلباً للتصالح، ومراكز المعلومات بالوحدات القروية استقبلت 69 طلباً للتصالح. موضحا أن ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار محافظ الأقصر بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، وأصبح سعر المتر السكني 50 جنيها، والمدن تخفيض سعر المتر السكني 50%.
وأضاف رئيس مركز القرنة، أنه تم تطوير الوحدات القروية لاستقبال طلبات التصالح عن مخالفات البناء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستقبال الوحدات القروية لطلبات التصالح وزيادة منافذ الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم ربط الوحدات القروية بالمنظومة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية والتي من خلالها يستطيع المواطنين تقديم طلباتهم من القرى دون الاحتياج للذهاب إلى المركز التكنولوجي بالمدينة تجنباً للزحام بالمواصلات والمراكز التكنولوجية.
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