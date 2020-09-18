١٨٦ مرشحا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب بالشرقية خلال اليوم الأول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب ، بمقر محكمة الزقازيق الإبتدائية بمحافظة الشرقية ، أعمالها اليوم الخميس ، بتلقي ١٨٦ طلبا خلال اليوم الأول والذي شهد إقبالا كبيرا من المتقدمين بأوراقهم لخوض الانتخابات ، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.
وكان محيط محكمة الزقازيق الابتدائية شهد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم ، زحاما من المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول ، والذين حرصوا على اصطحاب أنصارهم أثناء تقديم الأوراق ، وسط إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج من قبل الأجهزة الأمنية والعاملين بالمحكمة ، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول .
في سياق متصل واصلت المنافذ الطبية بالشرقية استقبالها للمرشحين المحتملين ، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.
وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يتم إجراء الكشف الطبي علي المرشحين وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلي القومسيون الطبي التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبي النفسي لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية ، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة فى هذا الشأن ، حيث بلغ عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي 302 مرشحا.
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