شكرا لقرائتكم خبر عن ١٨٦ مرشحا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب بالشرقية خلال اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب ، بمقر محكمة الزقازيق الإبتدائية بمحافظة الشرقية ، أعمالها اليوم الخميس ، بتلقي ١٨٦ طلبا خلال اليوم الأول والذي شهد إقبالا كبيرا من المتقدمين بأوراقهم لخوض الانتخابات ، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وكان محيط محكمة الزقازيق الابتدائية شهد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم ، زحاما من المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول ، والذين حرصوا على اصطحاب أنصارهم أثناء تقديم الأوراق ، وسط إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج من قبل الأجهزة الأمنية والعاملين بالمحكمة ، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول .

في سياق متصل واصلت المنافذ الطبية بالشرقية استقبالها للمرشحين المحتملين ، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يتم إجراء الكشف الطبي علي المرشحين وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلي القومسيون الطبي التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبي النفسي لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية ، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة فى هذا الشأن ، حيث بلغ عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي 302 مرشحا.