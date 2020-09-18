شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة عاجلة بالوجه والفكين لطفلة بمستشفى فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي فاقوس النموذجي، بإجراء عملية جراحية عاجلة، بمشاركة الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس قسم جراحة الفم والأسنان، والدكتور ياسر كمال منتصر، والدكتور إبراهيم عبدالقادر أخصائي جراحة الفم والأسنان، والدكتور جمال كيلاني طبيب التخدير، وهيئة التمريض بالعمليات، لطفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، وتعاني من وجود كيس دهني بالفك السفلي جهة اليمين، وزيادة عظمة بالجهة اليمني للفك.

حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم تجريف وإزالة الكيس الدهني والناسور بالخد «fistula»، وتمت الجراحة بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.