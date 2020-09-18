شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، لدعوة اثنان من المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد للاستماع إلى مقترحاتهم لتحسين الخدمة الصحية في المنظومة.

والتقي الدكتور أحمد السبكي بسيدتين من بورسعيد بعد طلبهم للنقاش معه حول منظومة التأمين الصحي الشامل والصعوبات التي تواجه المنتفعين لتلقي الخدمة، وهو الطلب الذي تم رصدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال فريق رضاء المنتفعين والمرصد الإعلامي الخاص بالهيئة

طلبت سامية مطر، رئيس مجلس إدارة أحدي الجمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة، التواصل مع المنظومة لتسهيل الوصول والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم.

كما طلبت رباب الفقي، ربة منزل، مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه المنتفعين للحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل.

وتأتي استجابة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي للقاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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