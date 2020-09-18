شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحدد 3 مواقع لاستقبال طلبات راغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعاملين بـ 88 مدرسة بمدن وقرى المحافظة، لاستقبالهم راغبي التصالح وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومتابعة وتواصل رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، مؤكداً على الـ88 مدرسة ستخفف الضغط الكبير على المراكز التكنولوجية والتي تشهد اقبالاً كبير على التصالح، خاصة أننا بدأنا في العد التنازلي لنهاية المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه حريص على توفير كل ما يخدم المواطن، ويخفف الزحام، ويعمل على راحة راغبي التصالح من أهالينا بالمحافظة، فالمحافظة حددت 3 مواقع خدمية يمكن لراغبي التصالح تستقبل المواطنين، الأول المراكز التكنولوجية، والموقع الثاني 88 مدرسة، والموقع الثالث توفير خدمة إلكترونية عبر موقع «محليات»، يسمح للمواطن تقديم طلبات التصالح، وهو بمنزله.