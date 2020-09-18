أخبار 24 ساعة.. 10 آلاف طالب وطالبة سجلوا بتنسيق المرحلة الثالثة ‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال 24 ساعة، ويقدم لكم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية فى مختلف القطاعات كالتالى: الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة تخفيض جديد للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية و55 % للدفع الفورى الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدا فى 13 محافظة غدا مستشار مجلس الوزراء الطبى: الطفلة أمنية حالتها جيدة وستخرج قريبا من المستشفى التضامن تؤكد نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم لـ4 سنوات بالحضانات لا تتجاوز 8% ‎ التعليم العالى تعلن 10 آلاف طالب وطالبة سجلو بتنسيق المرحلة الثالثة ‎ رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بقيمة 5 مليارات جنيه وزيرة الصحة: إجمالى عدد مرضى فيروس كورونا المتابعين 10168 بمصر حتى الآن الحكومة توافق على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع مع شركة وطنية لتنفيذ الصوامع الحقلية لصحة: 500 متطوع لتجربة لقاح كورونا 300 فقط تنطبق عليهم الشروط.. فيديو Advertisements قواعد التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب.. إنفوجراف خطة وزارة الصحة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. إنفوجراف التضامن تؤكد نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم لـ4 سنوات بالحضانات لا تتجاوز 8% رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى بزمن قياسى وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستتم عبر البريد السريع التعليم العالى تعلن 10 آلاف طالب وطالبة سجلو بتنسيق المرحلة الثالثة ‎

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