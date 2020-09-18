شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المستفيدين من برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" في استقبال الشباب والفتيات لتقديم فعاليات التدريبات الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج ووصل عدد المترددين على المنصة الالكترونية إلى (2 مليون متردد) منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019؛ كما سيبدأ المشروع العام القادم فى تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتى تم خلالها تنفيذ دليل مودة على (90 ألف) طالب وطالبة فى خمس جامعات مصرية. كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد افتتحت أول برنامج تدريبى للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد المستفيدين من برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.