شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يؤكد استخدام الإخوان حسابات وهمية على تويتر لتضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن قناة الجزيرة لها تاريخ طويل من التضليل والفيديوهات المفبركة، مضيفا أن منصات الجماعة الإرهابية تستخدم حسابات وهمية لعمل تريندات تستهدف من خلالها تشويه الدولة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجماعة الإرهابية تستأجر أشخاص بمقابل 30 دولار للعمل على التريند الخاص بهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هناك تطبيقا تستخدمه جماعة الشر يساعدها فى فبركة التغريدات على تويتر.

وفى نفس السياق، قال تامر الخشاب، خبير أمن معلومات، إن المواطن لا يتعامل إلا مع الواقع وليس الفيديوهات.. هناك خبراء فى الإعلام صدقت قبل ذلك الخدع الإعلامية.. والمشاهد هيصدق الفيديوهات المفبركة.. ولابد أن يكون المواطن على دراية بما تقوم به الجماعات الإرهابية من فبركة الفيديوهات.