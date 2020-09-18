شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر يوضح فؤائد زيارة السفير الأمريكى للمعالم الآثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن زيارة السفير الأمريكى للأقصر عقب أيام من عودة السياحة، يعد أمر فى غاية الأهمية، ولها إيجابيات على السياحة بمصر، كما أنها تحمل عدة رسائل، منها جذب السائح الأمريكى الذى يعد الأعلى أنفاقاً والأكثر إقامة فى مصر نظراً لطول مدة السفر من أمريكا إلى مصر.

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وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الزيارة تعد اعترفا بالمجهودات التى بذلتها الدولة فى قطاع السياحة والاكتشافات الأثرية الكبرى التى تحققت مؤخراً.

وأكد "عثمان"، أن قطاع السياحة يعول كثيراً على الإجراءات الاحترازية الطبية التى نطبقها والتى كانت لها مدلول رائع لدى العالم كافة، وتابع: "بدليل أننا وصلنا 170 ألف سائح قدموا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وعادوا إلى بلدانهم بسلام".

وأشار "عثمان"، إلى أن أول أكتوبر ستعود المراكب السياحية إلى العمل بفضل الأمن والأمان الذى تشهده مصر، إلى جانب الإجراءات الطبية التى تتماشى مع منهج منظمة الصحة العالمية.