شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تطهير 18 ألف مصرف أمطار و4 مخرات سيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بالاستعداد لموسم الشتاء من خلال تطهير بلاعات الأمطار ومخرات السيل وبلاعات أمطار جديدة وكذلك التنسيق المبكر مع هيئة الأرصاد ووزارة الرى.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العاصمة بها 18 ألف بلاعة أمطار وسيتم زيادتها، مشيرا إلى أن العاصمة بها 4 مخرات للسيل هى التبين والمعصرة وكفر العلو وطره.

وأوضح عوض أن مخر السيل الذى يمر على منطقة الزرايب والتى شهدت غرق بعض المنازل الشتاء الماضى، تم إلغاؤه وهو تابع لهيئة المجتمعات العمرانية وجارى الآن مراجعة السدود عليه لحماية المناطق المجاورة له، حال زيادة الأمطار.

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وتستعد محافظة القاهرة لمجابهة السيول والأمطار نظرا لاقتراب قدوم فصل الخريف وبناء على التحذيرات التى تعلنها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول، بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تطهير البلاعات الخاصة بصرف مياه الأمطار وكذلك مخرات السيول.

وفى السياق وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التى من الوارد أن تشهدها العاصمة.

وأكدت عبد المنعم، على ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها، وضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظراً لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن هناك تنسيقا مع التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.