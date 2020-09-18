محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. ويرصد "الخليج 365" أهداف واختصاصات البوابة المصرية العمرة على النحو التالي: - مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع. - تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء والقضاء عليهم. - تحقيق السيادة المصرية الكاملة على المواطنين بنا يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء على العديد من الظواهر السلبية. - يطبق القرار على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن. Advertisements - استثناء تأشيرات (الزيارة، الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والممنوحة للوفود الرسمية، والإقامة). - تنشأ وزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة". - تختص وتتولى وزارة السياحة والآثار إدارة البوابة والإشراف عليها ورقابتها. - تتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات المؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة. - توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة. - إلزام الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة، وتشمل أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على السماسرة.. ننشر أهداف واختصاصات بوابة العمرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.