تعيين 143 شابًا وإصدار 1628 شهادة قياس مهارة ومزاولة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد، 143 شابًا، منهم أثنين من ذوى القدرات، في منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 941 شاباً، فضلاً عن استخراج 1628 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

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وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، أنها تابعت 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأكد مراعاة التباعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

وجرى التفتيش على 245 منشأة و121 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 41 محضرًا عماليًا منهم 4 محاضر للمنشآت لمخالفتها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلاً عن تحرير 4 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 3 ندوات لشرح بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف "السنجابي"، أن المديرية، تلقت في مجال علاقات 126 شكوى، تم تسوية 4 شكاوى منها، وحفظ 63 شكوى، بالإضافة إلى 59 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.