الزراعة: وفد "أكساد" يتابع تنفيذ مشروعات حصاد المياه بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالله زغلول القائم بعمل رئيس مركز بحوث الصحراء، إن وفدا من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" برئاسة الدكتور نصرالدين العبيد، زار مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وقال زغلول، اليوم الخميس، إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والتابع لجامعة الدول العربية يواصل تنفيذ مشروعات حصاد المياه في محافظة مطروح في مجال تحسين الممارسات الزراعية لزراعات التين والزيتون بالمنطقة وذلك من خلال التوسع في المزارع البحثية التي تشكل نموذجا إرشاديا للمزارعين من المجتمعات البدوية فى مختلف مناطق محافظة مطروح.

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وأكد زغلول، أن جهود وزارة الزراعة من خلال مركز بحوث الصحراء تهدف إلى تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار، وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات و العمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجدب ونقص معدلات سقوط الأمطار و تحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي و تشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر واﻹستقرار وتقليل الهجرة إلى المناطق المأهولة بالسكان و رفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "زغلول"، أنه تم إنشاء 125 مزرعة بحثية بإجمالي مساحة 375 فدان وتم تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الزراعية من خلال امداد المزارعين في تلك الحقول الإرشادية بالأسمدة والمبيدات والمغذيات إلى جانب توفير أدوات التقليم ورش المبيدات الى جانب توفير آلات ومعدات زراعية حديثة متمثلة في معدات رش الية سعة 600 لتر ذاتية التشغيل وتعمل بالبنزين، وآلات عزيق آلية تعمل بالسولار، ومناشير آلية تعمل بالبنزين، إلى جانب تدريب أكثر من 2000 مزارع (تدريبات حقلية ونظرية) في أكثر من 70 يوم تدريب، إلى جانب تدريبات خاصة بالعناية الصحية بجودة مياه الشرب.

من ناحيته قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يعتمد في تنفيذ خططه على منهجية المشاركة الشعبية الكاملة للمجتمعات المحلية ( 38 مجتمع محلي ) ( التخطيط بالمشاركة )طبقاً للموقع الجغرافي والتركيب القبلي والموارد الطبيعية المتاحة حيث يقوم كل مجتمع محلى باختيار ممثليه في لجنة المجتمع المحلى والتي تعتبر حلقة الوصل بين الفنيين بالمركز وأعضاء المجتمع لوضع خطة عمل تعكس رؤيته في تحديد معوقات التنمية وقراراته في ترتيب أولوياته ووضع معايير لاختيار المستفيدين من الأنشطة التنموية وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج العمل سنوياً مع الاستمرار في بناء وتطوير قدرات المجتمعات المحلية .