مرور الجيزة: غلق شارع ابن سينا جزئيا لإصلاح كابل طوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومين؛ لإصلاح كابل جهد متوسط طوارئ. وأوضحت الإدارة أن الأعمال تبدأ صباح غد الجمعة وحتى بعد غد السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا. الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.

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