شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بالتسمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف للاطمئنان على ٢٠ مصابا بحالة إعياء واشتباه في تسمم غذائي، عقب زيارتهم لدير العذراء مريم بقرية بياض العرب، وأثناء عودتهم لمحل إقامتهم بمحافظة المنيا، حيث تلقت الإسعاف بلاغا بالإصابة، ليتم نقلهم للمستشفى التخصصى لتلقى العلاج.



وتفقد المحافظ المصابين مطمئنا على حالتهم الصحية، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، والذي أكد أن كل المصابين حالتهم مستقرة، وسيتم خروجهم الليلة، بعدما قد تلقوا العلاج وكافه أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع المصابين، للاطمئنان عليهم، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والطاقم الطبى بالمستشفى، خاصة وأن الجميع لم يدخر جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وطالب محافظ بني سويف بضرورة التواجد مع المصابين وتقديم كافه التيسيرات تمهيدا لاستئناف سفرهم لمحل إقامتهم بمحافظه المنيا.

تواجد خلال الزيارة كل من مدير الطب العلاجي، ومدير الطب الوقائي، ومدير الإسعاف، ونائب مدير المستشفى التخصصى.

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