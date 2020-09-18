شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن عن 20 منحة جامعية جديدة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة جامعة المستقبل على توفير 20 منحة على أن تكون بخصم 100% من المصروفات الدراسية لأبناء المحافظة لعدد 5 طلاب لكل كلية ( هندسة – تجارة – اقتصاد – حاسبات ) بإجمالى 20 طالباً، على أن يتم سداد باقى المصروفات من قبل الطالب والمصروفات الإدارية ومصروفات الكورسات الإضافية.



ويشترط أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة عام 2019-2020 من محافظة مطروح بمجموع 85 % أدبى – علمى رياضة فأكثر، على أن يتم سداد باقى المصروفات الإدارية ومصروفات الكورسات الإضافية، بدفع مبلغ 6000 جنيه رسوم إدارية لأول سنة، ودفع 1400 دولار على عدد 2 ترم تدفع سنوياً بالإضافة إلى دفع 2% رسوم مبتكرين، وسيتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للحصول على تلك المنح من يوم 18 حتى 21 سبتمبر الجارى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.