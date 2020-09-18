شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة للجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغد الجمعة وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في أرض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً الجمعة.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 36 24 38 26 الاسكندرية 31 24 34 27 وادي النطرون 35 24 36 27 طنطا 35 24 36 27 شبين الكوم 35 24 37 27 دمنهور 33 24 35 27 بلطيم 31 24 33 27 مطروح 29 23 31 25 السلوم 29 24 33 25 سيوة 35 23 38 26 بورسعيد 32 25 35 28 دمياط 31 25 35 28 الزقازيق 35 24 37 27 المنصورة 34 23 37 25 الإسماعيلية 37 24 38 26 السويس 37 24 38 26 العريش 34 23 36 25 رفح 33 22 34 24 رأس سدر 37 25 39 27 نخل 34 22 36 25 نويبع 37 Advertisements 29 40 32 طابا 35 26 37 29 كاترين 35 21 38 23 الطور 36 27 38 30 شرم الشيخ 38 29 41 33 الغردقة 38 28 41 32 مرسى علم 37 28 40 32 الفيوم 37 24 38 26 بني سويف 37 24 36 25 المنيا 39 25 39 25 أسيوط 40 25 39 25 سوهاج 41 25 40 26 قنا 42 26 42 27 الأقصر 43 27 45 28 أسوان 45 29 46 28 ادفو 44 27 46 28 أبوسمبل 44 29 45 29 الوادي الجديد 43 24 43 25 شلاتين 39 26 42 29 أبورماد 38 27 40 29 حلايب 35 27 37 29 رأس حدربة 35 28 37 29