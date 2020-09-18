شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء «بحوث الصحراء» و«أكساد» يتفقدون عدة مزارع نموذجية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء عدد من المزارع الارشادية التي قام المركز العربي بتنميتها ودعمها بالآلات والمعدات والابار والتي نفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بمناطق غرب مرسي مطروح وتحديدا بمركز مرسي مطروح ومركز النجيلة بحضور الدكتور ايهم الحمصي مدير إدارة الاقتصاد والتخطيط بالمنظمة والدكتور سيد خليفة ومدير مكتب اكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين المصريين والمهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح عدد كبير من المزارعين والفننين التنمية المستدامة.

وقال الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ان المركز قام بتنفيذ العديد من الانشطة التنموية في مجال حصاد المياه والممارسات الزراعية في المناطق الصحراوية والمنفذ بالتعاون مع الفاو في محافظة مطروح ضمن مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية وذلك بهدف رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

وقال الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام «أكساد»، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بانشاء عدد 181 بئر بأجمالي سعة تخزينية 18 الف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب موزعة على مراكز الدعم الفني الاربعة (راس الحكمة – مطروح – النجيلة – برانى) وانشاء عدد 125 حقل إرشادي نموذجي بأجمالي مساحة 375 فدان من التين والزيتون على أن يتم التوسع في هذه المساحات في مراحل لاحقة.

وأضاف “العبيد ”، ان المشروع يعتمد على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتطبيق اهم واحدث الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الانتاجية وتحسين جودة المنتج وامداد المزارعين بالمدخلات الزراعية والتى تضمنت اسمدة ومبيدات ومغذيات وادوات تقليم، لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة العائد منها وتقليل التكلفة الإنتاجية.

وأوضح مدير عام «أكساد»، إنه تم تنفيذ عدد 50 يوم تدريب نظري وعملى في مجال جودة مياه الشرب والممارسات الزراعية لنحو الف مزارع بجانب طباعة كتيبات ارشادية في مجال خدمة زراعات التين والزيتون مشيرا إلى أن خطة “أكساد” تعتمد على النهوض بمناطق المشروع في محافظة مطروح.

من جانب اخر قال الدكتور عبدالله زغلول القائم بإعمال رئيس مركز بحوث الصحراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء تقوم بتقديم الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين الأكثر الاحتياجات سواء من خلال المنظمات الدولية أو التمويل المحلية .

وأضاف «زغلول» ان مركز بحوث الصحراء قام خلال الفترات الماضية من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بمنطقة عمل المركز بالساحل الشمالي الغربي والمحافظة عليها من التدهور، من خلال حصاد مياه الأمطار وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان والاستخدام المنزلي في المناطق البعيدة عن الخدمات العامة والبحث التطبيقي تحت ظروف البيئات الصحراوية المختلفة خاصة الزراعة المطرية.

وأشار القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن المركز قام بدراسة المشكلات الزراعية المرتبطة بالبيئات الصحراوية وإيجاد الحلول المناسبة مع رفع إنتاجية الحاصلات الزراعية تحت ظروف الزراعة المطرية من خلال تطبيق منهجية النظم المزرعية في البحث التطبيقي في مجال محاصيل الحقل والحاصلات البستانية وتنمية المراعي الطبيعية وكذلك نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للمزارعين للمساهمة في رفع دخل الأسرة.

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وأوضح «زغلول» ان مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح قام بتطوير النظم المزرعية في المناطق الصحراوية ذات الصلة بتحسين دخل المزارع الفقير وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في جميع مجالات التنمية الزراعية المتكاملة بالإضافة إلى تعزيز دور وتأهيل المرأة البدوية في التنمية الزراعية وتنمية مهاراتها في الحرف اليدوية المدرة للدخل مع تقديم الدعم الفني والمشورة العلمية للمنظمات ونقل وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة بالمناطق المشابهة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية الحقيقية، في كافة المجالات وفى جميع المناطق، خاصة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، ومن بين هذه المناطق محافظة مطروح، موضحا ان ذلك يعتمد على التوسع في إقامة الآبار اللازمة لتلبية إحتياجات مياه الشرب للمواطنين.