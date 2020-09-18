شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اعتباراً من غدآ الجمعة حتى نهاية العام 2020.

أكد البرعي، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشار إلىأن الكشف والفحوصات يجري بفرق مدربة على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءآ طوال أيام الأسبوع بالوحدات الصحية وبعض مراكز الشباب والميادين العامة.