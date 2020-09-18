شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: تطوير «أتوميشن» الإذاعة بـ 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، سوف يتم تطوير «الاتوميشن» وهو الية تشغيل الاذاعة، بعد ان عفي علية الزمن، وسوف يشمل التطوير كل اجهزة قطاع الإذاعة .

‏وأضاف زين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، ان هذا التطوير يجعل الاذاعة تعمل بدون تشويش ويكون ترددها قوي، وتقدر التكلفة المبدئية بـ 35 مليون جنية .