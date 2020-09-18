شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: تطوير «أتوميشن» الإذاعة بـ 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، سوف يتم تطوير «الاتوميشن» وهو الية تشغيل الاذاعة، بعد ان عفي علية الزمن، وسوف يشمل التطوير كل اجهزة قطاع الإذاعة .
وأضاف زين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، ان هذا التطوير يجعل الاذاعة تعمل بدون تشويش ويكون ترددها قوي، وتقدر التكلفة المبدئية بـ 35 مليون جنية .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر حسين زين: تطوير «أتوميشن» الإذاعة بـ 35 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.