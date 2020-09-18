شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يؤكد أهمية تطبيق التحول الرقمى بمطروح لتطوير الخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهمية التحول الرقمى ، بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بالاسراع فى التحول من المنظومة الورقية الى الاليكترونية ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بجميع انحاءا لجمهورية وأهميتها فى تسيير الاجراءات .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح للدورة التدريبية على تطبيق منظومة التحول الرقمى بمدن المحافظة بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح و المهندس محمد سامى مدير مشروع التحول الرقمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، جميع رؤساء مجالس مدن المحافظة وادارات مراكز المعلومات و المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وذلك بمكتبة مصر العامة .

وأضاف محافظ مطروح انه يتابع باستمرار جهود الإسراع في تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، من خلال توصيل منطقة تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة ، وتدريب القادةومتخذى القرار على التعامل مع المنظومة ، و إعادة توزيع القوى البشرية على المراكز الثمانية لسد عجز للمنظومة في أى موقع، والتدريب المكثف للعاملين بالمدن على كيفية إدارة المنظومة والعمل عليها، ومتابعة سير العمل وحل أى عقبات و التواصل الدائم مع الموظفين المخصصين بالمنظومة لتذليل أى عقبات.

وأشار محافظ مطروح الى انه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة التخطيط متطلبات التشغيل للمراكز التكنولوجية ودعم لجنة متابعة المراكز بعناصر فعالة ونشيطة يتم تدريبها من قبل الوزارة على متابعة مؤشرات الأداء،،بالاضافة الى قيام الادارات المعنية لصيانة المعدات والأجهزة و إعادة توزيع القوة البشرية داخل المحافظة و تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات اللائقة.