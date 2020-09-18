شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 8 مميزات في تحديث iPhone الجديد iOS 14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت Apple أمس تحديث iPhone الجديد من iOS 14، المتوفر الآن على iPhone 6s والإصدارات الأحدث، ويحتوى على تحديثات كبيرة مثل أدوات الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات، كما يتضمن أيضًا مجموعة من الميزات الصغيرة، تغطي أجزاء مختلفة من نظام التشغيل بما في ذلك Siri وHealth وMemoji وغيرها.

ومن خلال التحديث سيتمكن مالكي iPhone من تغيير تخطيط الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة عناصر واجهة مستخدم إليها لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق Apple طريقة جديدة لاستخدام ميزات التطبيق دون تثبيت تطبيق كامل من خلال App Clips- والذي يتيح استخدام شريحة من التطبيق فقط عند الحاجة.

ويمكن عرض أفضل الميزات التي يمكن توقعها عند الترقية إلى iOS 14.

يمكن للأدوات أن تجعل شاشة iPhone الرئيسية تبدو مختلفة تمامًا، حيث يمكن سحب وإسقاط عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية، مما يتيح رؤية المزيد من المعلومات في لمح البصر، تمامًا مثل التجربة التي قدمها Android لسنوات. بشكل عام.

يمكن إضافة عناصر واجهة مستخدم لعرض الصور من مكتبة الصور، وتتبع تقدم النشاط، والحصول على لمحة عن حدث التقويم التالي دون الحاجة إلى النقر على هذه التطبيقات.

يمكن من خلال Smart Stack تكديس عدة عناصر واجهة مستخدم فوق بعضها البعض وتدويرها طوال اليوم.

تقوم مكتبة التطبيقات تلقائيًا بفرز التطبيقات في مجلدات حسب الفئة، مثل النوع (مثل الإبداع، والتواصل الاجتماعي، والترفيه) ويمكن أيضًا عرض قائمة بجميع التطبيقات الموجودة على جهاز iPhone بترتيب أبجدي.

لتقليل الفوضى، يمكن اختيار إرسال التطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا مباشرةً إلى مكتبة التطبيقات بدلاً من جعلها تسد الشاشة الرئيسية.

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يمكن اختيار متصفح الويب الافتراضي ولم يعد إلزاميا استخدام Apple's Safari كمتصفح الويب الافتراضي.

يمكن تثبيت المحادثات المهمة في الجزء العلوي من التطبيق، وهناك أيضًا ميزة إشارات جديدة للمحادثات الجماعية، والتي يمكن أن تقلل عدد الإشعارات من الدردشات

هناك أيضًا ميزة جديدة تتيح التحكم في الهاتف دون لمس شاشته. حيث تسمح ميزة إمكانية الوصول الجديدة التي تسمى Back Tap بالتحكم في الهاتف بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على ظهر الهاتف.