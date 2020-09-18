شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لنظافة شوارع الإسكندرية تحت شعار «شارك بعدم إلقائك المخلفات من السيارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة الشركة للإرتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة قامت إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة النظافة الحضرية وإدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة بالقيام بعمل حملة لنظافة شوارع الإسكندرية تحت شعار «شارك معنا.. بعدم إلقائك المخلفات من السيارة» تشمل الحملة توزيع شنط قماش ومطبوعات على السيارات الملاكى والاجرة بإشارة الابراهيمية وذلك لحث المواطنين السكندريين على المحافظة على نظافة شوارع الإسكندرية بعدم إلقاء المخلفات من السيارة أو إلقائها بالطريق ووضعها داخل الشنطة ثم تفريغها في أقرب صندوق عند الإمتلاء وإعادة استخدامها. حملة لنظافة شوارع الإسكندرية تحت شعار "شارك معنا .. بعدم إلقائك المخلفات من السيارة" حملة لنظافة شوارع الإسكندرية تحت شعار "شارك معنا .. بعدم إلقائك المخلفات من السيارة" الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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