شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال هذه الأيام، باليوبيل الذهبي لليوم العربي للأرصاد الجوية، تحت عنوان «المناخ وسلامة المجتمع»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة لـ «المصري اليوم»: يوافق الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام وذلك يوافق ذكرى تأسيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري منذ عام ألف وتسعمائة وسبعين والذي يصادف الاحتفال هذا العام اليوبيل الذهبي لليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار «المناخ وسلامة المجتمع» .

وأضاف أن المناخ عاملاً هاما في الحياة البشرية ويؤثر سلبا أو إيجابا على كافة الانشطة الحياتية، كما أن سلامة الإنسان مرتبطة بالظروف الطبيعية من حوله والتي يشكل فيها المناخ أحد أهم العناصر الرئيسية، لافتاً أن العالم شهد مؤخرا تغيرات مناخية متطرفة تسببت في العديد من الظواهر الحادة مثل ( السيول والفيضانات والجفاف والأعاصير ) وانعكست هذه الظروف المناخية بشكل مباشر على سلامة المجتمعات وكان لها الأثر الأكبر في حياتهم .

وأوضح أن التأثيرات السلبية لبعض الظواهر الجوية قد تمتد لخسائر في الأرواح في بعض الأحيان، أو خسائر في الناتج القومي للعديد من القطاعات مثل القطاع البحري والزراعة والنقل والسياحة والطيران وغيرها، ومن هذا المنطلق جاء شعار هذا العام «المناخ وسلامة المجتمع» حتى يمكن لهيئات الأرصاد إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة الحيوية وإمدادها بالمعلومات الدقيقة حتى يتسنى للمسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة ووضع استراتيجيات لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة .