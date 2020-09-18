الحفار «ايمحوتب» يستعد لمغادرة الزمالك ويعبر نهر النيل للكيت كات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستعد الحفار العملاق «إيمحوتب» المنفذة لأعمال المرحلة الثالثة إلى التحرك من محطة صفاء حجازي بالزمالك ليعبر النيل الصغير متجها إلى محطة الكيت كات. كانت ماكينة الحفر قد وصلت محطة صفاء حجازى بالزمالك أمام عمارة الشربتلى بشارت حسن محمد في شهر أغسطس الماضي.

ويقوم حاليا تحالف الشركات الفرنسية المصرية بإعادة الصيانة الدورية استعدادا لانطلاقها في اتجاه محطة الكيت كات عابرة للنيل الصغير في شهر اكتوبر المقبل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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