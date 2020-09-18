شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تدعم المستشفى العام بـ10 ملايين جنيه أجهزة طبية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول عدد من المعدات والاجهزة الطبية لمستشفى مطروح العام بتكلفة ١٠ مليون جنيه تم توريدها من خلال استمرار دعم المحافظه لمستشفى مطروح العام ،تشمل الدعم باجهزة ومعدات طبية مختلفة في اقسام العظام والرمد والمخ والأعصاب والسمع والقلب وغيرها.

وأوضح دكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح انه من خلال دعم محافظة مطروح المستمر لتطوبر منظومة الصحة تم توريد جهاز رسم المخ لدي الأطفال والكبار في مخزن المستسفى ووحدة رمد بالعيادات الخارجية، وميكركوسكوب عمليات للرمد وجهاز الفاكو لعمليات المياة البيضاء بالعين،ووحدة سمعيات وميكرسكوب جراحة مخ واعصاب،وجهاز جراحة العظام ،وترابيزة عمليات جراحة العظام، واخرى لشد العظام تشمل حصان لشد كسور الفخذ ،وقطعة شد المعصم لعمليات مناظير الرسغ وقطعة متحركة لعمليات مناظير الكتف ،وترابيزة جانبية لعمليات جراحة الساعد .

حيث تم شراء هذه الاجهزة عن طريق منظومة الشراء الموحد وسيتم توريد الباقي من الأجهزة لاحقا خلال الأيام القادمة وتشمل ٢ جهاز تخدير، ٢جهاز تنفس صناعي 20 جهاز رسم قلب، 20 منظار حنجري، و2 جهاز رسم سمع.