شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تشارك غدًا في إطلاق المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مديرية الأوقاف غدا الجمعة في إطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

أعلن ذلك الدكتور حاسم حمدي، مدير عام ادارة التثقيف والإعلام الصحي، عقب لقائه مع الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وأضاف أنه تمت الموافقة على مشاركة عدد 5 مساجد بمدينة العريش في إطلاق المبادرة وفحص المواطنين وهي مساجد الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام، النصر والاسراء بوسط مدينة العريش، وآل أيوب بشارع البحر، والمجمع الإسلامى بالمساعيد، علاوة على فحص وعلاج المواطنين مجانا بالمراكز الحضريّة ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.

وذكر في بيان، الخميس، أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عنها، حيث يستفيد من الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف الصحي بمديرية الصحة، أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وكذا تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة وصرف العلاج بشكل دورى مجانا لأصحاب تلك الأمراض، وأنه يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالمراكز الحضرية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت طوال مدة تنفيذ المبادرة على مدار 3 شهور.

من جانبه أشار محمد صلاح فرج مراقب التثقيف الصحى إلى الاجتماع مع طاقم التثقيف والإعلام الصحي والمثقفين الجدد لوضع استراتيجية العمل خلال المبادرة وتوضيح أهمية المبادرة وضرورة مشاركة الجميع فيها من أجل صحة أفضل للمواطن بسيناء.

وقال أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما والفئة العمرية من 18- 40 عامًا وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة والمصابين بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية .

Advertisements

ومما يذكر أنه سيتم بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة اعتبارا من غد الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجارى وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر المقبل.