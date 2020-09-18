شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون ”الخليج 365”.. المصريون يغردون مصر تنهض مع السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موجز الترندات من تليفزيون الخليج 365 أبرز الموضوعات والأخبار التي تصدرت مؤشرات البحث عند المصريين على جوجل، وأيضا ترندات تويتر، حيث أعد الموجز محمود نصر، وقدمه هشام عبد التواب وآلاء شتا.

وتناول الموجز تصدر هاشتاج #مصر_تنهض_مع_السيسي أكثر التغريدات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فى مصر، واعرب خلاله المغردون خلاله عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعجابهم بالمشروعات القومية التى أنجزها وكان من شأنها رفع مصر عاليا .

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد المسيرى: "مصر نهضت بفضل هذا الوطنى الأصيل الذى لا يكل جهدا فى رفع مصر إلى ، وكتب محمد حنفى، "فى عهد السيسى تنمية ما شاء الله فى كل قطاعات البلد، نهضة صناعية زراعية عمرانية، فيما قال حساب آخر: "مصر فعلا بتنهض وتسمو.. ومع ريسنا إن شاء الله توصل للمكانة اللى تستحقها واتأخرت عليها كتير".

كما تناول الموجز تصدر تنسيق الثانوية العامة، الموضوعات التي اهتمت بها رواد مواقع البحث بالتزامن مع انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين عن التسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية وطلاب الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ويسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة، بنسبة 50%، وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى الشخصي بجانب المعامل المتاحة بالجامعات على مستوى المحافظات.

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ورياضيا، حقق باريس سان جيرمان، فوزا مثيرا على ضيفه فريق ميتز، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، والمؤجلة من الجولة الأولى من الدورى الفرنسى، وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان بالمباراة، لاعب الوسط الألمانى جوليان دراكسلر، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، وأهدر لاعبو ميتز عددا من الفرص الخطيرة أمام مرمى باريس سان جيرمان.

كما استعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات من جديد بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

واختتم الموجز بنظا التشغيل الجديد iOS 14، والذى أعلنت شركة أبل عن طرحه ضمن أحدث أنظمة التشغيل بما فى ذلك وiPadOS 14، والتى تمكن المستخدمين من الحصول على التحديث بسهولة.

في نظام التشغيل iOS 14، العديد من المميزات منها إضافة أدوات إلى الشاشه الرئيسية، ومشاهدة الفيديو في وضع صورة داخل صورة، واستخدام تطبيق ترجمة لغة جديد من صنع أبل.

ومن بين والأجهزة المتوافقة مع أنظمة التشغيل الجديدة اللى يمكنها تشغيل نظام IOS 14 هي iPhone 11 ، iPhone X ، آيفون 8 ، آيفون 7 .