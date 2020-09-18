شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: مدرب جديد للزمالك.. وإنقاذ محمد صلاح من حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا، أعده رامى نوار وقدمه هشام عبد التواب وألاء شتا، لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

وجاء على رأس الموجز، خبر إعلان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، استقدام مدرب الفريق الأجنبى الجديد خلال 48 ساعة، ليحل محل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى فسخ تعاقده ليتولى قيادة التعاون السعودى، كما استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك على اعداد تقرير شامل عن جميع لاعبي الفريق ليكون جاهزا امام المدير الفني الجديد المنتظر التعاقد معه خلال ساعات.. ويلتقى الزمالك غد الجمعة مع أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى بالدورى الممتاز.

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كما تضمن الموجز خبر، استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.. ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم جزر القمر وكينيا وتوجو، ويحتل الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطتين، بعد التعادل في أول مباراتين بالتصفيات.

فيما تلقى النيجيري جونيور أجاي نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أن أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، وسيقدمون عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء اللاعب حال وجود نيه من الأهلي في بيعه، وأعلن مسئولو الأهلي في وقت سابق تمسكهم بـ"أجاي" رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية، إلا أن اللاعب أرتبط أسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال على سبيل الإعارة للرجاء المغربي في صفقة شراء المدافع المغربي بدر بانون.

وإلى الرياضة العالمية، حسم فريق ليفربول الإنجليزي صفقة تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ بعقد مدته 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسئولى ليفربول نجحوا فى إنهاء الصفقة مقابل 20 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين إسترلينى مكافآت وبعقد مدته 4 سنوات ينتهى فى يونيو 2024، وسيخضع تياجو للفحوصات الطبية اليوم، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى ليفربول بشكل رسمي.. وتوج تياجو مع بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية فى الموسم المنتهى، بعد الفوز بلقب الدوري الألمانى وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

فيما كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، تعرض لحادث سير خلال قيادته سيارته على الطريق السريع الأسبوع الماضى فى مدينة ليفربول، وكان بحاجة إلى إنقاذ من أجل تبديل إطار سيارته الذى تعرض للثقبة، حيث ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن محمد صلاح كان يقود سيارته الفارهة التى يبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترلينى عندما حدث ثقب فى الإطار أثناء اتجاهه بالقرب من منطقة نتسفورد فى حى تشيشير.

وأعلن كيكى سيتين، المدير الفنى السابق لفريق برشلونة الإسبانى، عن مقاضاة النادى الكتالونى واللجوء للمحكمة من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بعد إقالته من تدريب الفريق مؤخرا، وأصدر سيتين بيانا رسميا مساء اليوم الخميس، أكد فيه أنه لم يتلقى أية اتصالات من مجلس ادارة برشلونة وطالب بالحصول على اربعه ملايين يورو، قيمة راتبه حتى نهاية الموسم الحالى بعد إقالته من تدريب الفريق، لافتاً إلى أنه سيضطر لرفع القضية قانونيًا وذلك حفاظًا على حقوقه وما تم الاتفاق عليه".