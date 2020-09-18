شكرا لقرائتكم خبر عن الطالبة ردينة سعد لـ تليفزيون الخليج 365: أشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" على تحقيق حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، أمنية الطالبة "ردينة سعد"، الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين" فى العمل بالصحافة، باستقبالها فى جريدة ”الخليج 365” لتدريبها وثقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامى. وقالت الطالبة "ردينة سعد"، الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين"، خلال لقائها بـ"تليفزيون الخليج 365"، أنها سعيدة بتحقيق أول خطوة فى حياتها بالتدريب داخل مؤسسة الخليج 365، ومتحمسة لخوض هذه التجربة التى ستضيف لها وستبذل جهدا لتستفيد من التدريب، مضيفة: "أنا عندى موهبة فى كتابة القصص والمقالات وكنت أحلم بالعمل في الصحافة". Advertisements وتعليقا على ظهورها وتكريمها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، قالت: "أنا كنت مبسوطة بهذه التكريم، وتحمست لعرض تجربتى أمام الرئيس"، متوجهة بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإتاحة الفرصة للتدريب داخل الخليج 365، فور ظهورها أمام الرئيس السيسى وإعلان حلمها بالعمل صحفية. وظهرت الطالبة ردينة، أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، وروت قصتها وأمنيتها بدخول كلية الإعلام والعمل فى الصحافة، وهو ما قررت الشركة المتحدة تبنى المبادرة وتحقيق أمنيتها، وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مؤسسة الخليج 365، تؤكد انحيازها ودعمها الدائمين لكل المتميزين والموهوبين من أبناء مصر، لا سيما أصحاب القدرات الخاصة ومن يقدمون نماذج مضيئة وملهمة فى التحدى والنجاح رغم المعوقات.

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