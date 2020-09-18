شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس الوزراء الطبى: الطفلة أمنية حالتها جيدة وستخرج قريبا من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن حالة الطفلة أمنية التي تعرضت للتعذيب تحسنت كثيرا والفضل لفريق التجميل بمستشفى جامعة طنطا، مضيفا: "يأتينا كل أسبوع تقريرا عن حالتها على مدار الشهر السابق وتقرير الأمس كان مبهج جدا وجميعنا سعداء بالحالة التي وصلت إليها أمنية".

وأضاف المصرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: إن حالتها شهدت نسبة تحسن كبيرة وخلال أيام ستخرج من المستشفى بإذن الله وهناك فريق من الطب النفسى يتابع الحالة أيضا بمستشفى جامعة طنطا من أول لحظة من دخولها المستشفى وقبل أن تخرج من المستشفى ستكون عادت لحالتها الطبيعية".