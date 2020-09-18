شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب العملية الجراحية لفرخة: صاحبها أجنبى وبيحبها ومش هيفرط فيها بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أحمد، الطبيب الذى أجرى عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالإجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.

وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط في بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معهه فى البيت".

فيما علق الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش: "تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان، والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة، وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخرى".

وأشار الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، إلى أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة الحكومة، مستطردًا:" ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".