شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال يروى تفاصيل ولادة سيدة على متن طائرة مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور معتز فتحي، الطبيب التي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران تفاصيل العملية التي أجريت في الجو. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه فوجئ بطاقم الضيافة يطلب من أى طبيب متواجد على الطائرة الإعلان عن نفسه، وعلى الفور أبلغتهم أنه طبيب أطفال فطلبوا منى الحضور حيث الحالة، مضيفًا: "سألتها عن الأعرض التي تشعر بها وعن تاريخها المرضي، فوجدت أنها لا تعانى من مشكلات وتأكدت أن الجنين فى مكانه الصحيح".

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وواصل قائلًا: "بدأنا فى استخدام الأدوات الموجودة بالطائرة لإجراء العملية بالتعاون مع طاقم الضيافة وقمنا بالعملية وطلبت الهبوط الاضطرارى للطائرة.. وأشكر طاقم الضيافة فى مصر للطيران الذين قدموا مساعدة كبيرة لى وللركاب خلال العملية".

وذكر أن عملية الولادة تمت فى مطبخ الطائرة بمساعدة مضيفى الطائرة، واستغرقت 3 ساعات، مضيفًا: "وهذه أول عملية ولادة أشارك بها منذ تخرجى من كلية الطب".