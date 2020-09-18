شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكشف تفاصيل التعاون بين مصر والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد غنيم مدير الإدارة العربية للعلاقات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن العلاقات بين مصر والسودان لها طبيعة خاصة وخصوصية، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير بين كل من القاهرة والخرطوم في مجال الزراعة، منذ سنوات عديدة.

وأضاف مدير الإدارة العربية للعلاقات الزراعية بوزارة الزراعة خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه رغم أن السودان أرض زراعية إلا أنها تعانى من نقص في الخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن السودان لديها أراضى زراعية كثيرة ولكن ليس كلها مستغلة.

وأوضح مدير الإدارة العربية للعلاقات الزراعية بوزارة الزراعة أنه عندما يكون هناك تكامل بين البلدين في الزراعة سيحقق نتائج كبيرة في البلدين ، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تشجع القطاع الخاص المصرى ان يستثمر زراعيا في السودان، كما أن وزارة الزراعة ترحب في تقديم الدعم الفني للمستثمرين للاستثمار بالخرطوم.

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