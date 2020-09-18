شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعمر بيوت الله فى الداخل والخارج.. الأوقاف تفتتح 146 مسجدا أحدها بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفتتح وزارة الأوقاف 72 مسجدا كلها من تنفيذ وزارة الأوقاف ، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره ، و71 مسجدا فى مصر يتم افتتاحها غدا الجمعة، منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر غدا الجمعة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه يجرى الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخرين الجمعة المقبلة بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة ، منها 13 مسجدا بمحافظة البحيرة، متسائلة:"هل من مزايد بعد ذلك على جهود الدولة المصرية في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ؟!".

وتسلمت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع لوزارة الأوقاف المصرية بدار السلام بدولة تنزانيا التي نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا , بتكلفة تزيد على 10 ملايين و400 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة .

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي ، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا ، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية ، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز .

وكانت الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، أعلنت عن حاجتها لإيفاد مدير إدارى للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا ، من بين العاملين فى وزارة الأوقاف : ( الديوان العام – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – هيئة الأوقاف – المديريات الإقليمية التابعة )، وشددت الوزارة على ضرورو أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

أن يكون من المسكّنين على الدرجة المالية الثانية على الأقل ، ومن ذوى الخبرة الإدارية ، ومن غير العاملين في مجال الإمامة أو الخطابة أو الدعوة .

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أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب .

أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الأخيرة الثلاث ، ولم يوقع عليه أي جزاء أيّا كان نوعه خلال العامين الأخيرين .

أن لا يزيد سن المتقدم عن (50) عاما في تاريخ الإعلان .

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .‏

أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا .

أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة .

أن لا يكون قد سبق إيفاده أو إعارته للخارج من قِبل الوزارة .

أن يكون سليم الحواس .

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

‏أن يجتاز المقابلة الشخصية النهائية المقررة .‏

وتقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الانترنت (أوقاف أون لاين) فقـط ، وذلك اعـتبارا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة ‏أسبوعين ؛ على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي ‏بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء الاختبارات على موقع الوزارة ، علما بأن الاختبارات ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين : ‏الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.‏