شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد المصريين العائدين من ليبيا مشيدا بجهود الدولة: "مكنتش بأكل ولا بنام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حشمت علي، والد أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، عن سعادته، بعودة نجله،إلى أرض الوطن، مشيدا بجهود أجهزة الدولة. وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، تفاصيل اختطاف ابنه، موضحًا أن شقيقه كان موجودًا معه فى ليبيا، وأخفى علينا واقعة اختطافه، وقدموا كثيرًا من المبررات، حتى قالوا فى النهاية أن عصابة خرجت عليهم".

وواصل:" والدته أصيبت بالصدمة، وابني كان ملتزمًا، وأنا من محافظة الفيوم، وابني سافر ليبيا من زمان، والجو فى البداية كان 100 فل، ولم يكن هناك مشكلات، حتى تم اختطافه منذ أسبوعين.. مكنتش باكل ولا بشوف النوم"، مضيفًا:" عندى 3 أولاد وبنت، ومش عارف ابني المختطف عمره كام سنة".